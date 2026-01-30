الوادي الجديد تبدأ ترميم ورصف مسارات حفر شبكات الغاز الطبيعي

الوادى الجديد - محمد الباريسي:

بدأت محافظة الوادي الجديد أعمال ترميم ورصف مسارات حفر شبكات الغاز الطبيعي بعدد من أحياء مدينة الخارجة، وذلك لضمان تيسير الحركة المرورية بالشوارع التي شهدت خلال الفترة الماضية أعمال حفر لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، في بيان لها اليوم الجمعة، الانتهاء من ترميم ورصف أجزاء كبيرة من الطرق الداخلية عقب الانتهاء من أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطول 4.5 كيلومتر، شملت أحياء المروة والكهرباء وشارع فرق الأمن وشارع مصنع الخزف.

وفي السياق ذاته، التقى محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع طارق الهواري العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة غاز، لمتابعة خطة العمل بالمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، وذلك بحضور رضا عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، وإيهاب صلاح مدير عام قطاع الوادي الجديد، وإيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري ومنسق مشروع الغاز بالمحافظة.

وخلال اللقاء، جرى استعراض موقف التعاقدات الجديدة بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي بلغ عددها نحو 2000 تعاقد حتى الآن، مع استمرار استقبال طلبات التعاقد بالأحياء المعلن عنها، إلى جانب مناقشة خطة التوسع في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، وسكن الطلبة والطالبات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي، ومركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.