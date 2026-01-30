إعلان

ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا.. ماذا يعني ذلك؟

كتب : مصراوي

04:14 ص 30/01/2026

ترامب يتعرض لإصابة أثناء تواجده في دافوس بسويسرا (

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعلن حالة "طوارئ وطنية" بشأن كوبا، بسبب ما اعتبره تهديدا غير عادي واستثنائيا من حكومة هافانا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويستند القرار الذي وقعه رئيس الولايات المتحدة إلى اتهام كوبا بدعم روسيا والصين وإيران وجماعات مصنّفة على لوائح الإرهاب مثل حماس وحزب الله اللبناني، وإيواء قدرات استخباراتية وعسكرية معادية، إلى جانب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وقمع الحريات ودعم أنشطة تهدد استقرار المنطقة.

ووفقا للأمر التنفيذي يجوز فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أي دولة تزوّد كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تكليف وزارتي التجارة والخارجية بتحديد الدول المعنية وتنفيذ النظام الجمركي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب وبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
أخبار مصر

"تجار المحمول": الشركات المُصنعة تتحمل مسؤولية زيادات أسعار الهواتف
من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
رياضة عربية وعالمية

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
شئون عربية و دولية

مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
"عفا عليه الزمن".. فرنسا تتجه لإلغاء إلزامية العلاقة الحميمية بين الزوجين
شئون عربية و دولية

"عفا عليه الزمن".. فرنسا تتجه لإلغاء إلزامية العلاقة الحميمية بين الزوجين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة