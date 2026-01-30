ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا.. ماذا يعني ذلك؟

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعلن حالة "طوارئ وطنية" بشأن كوبا، بسبب ما اعتبره تهديدا غير عادي واستثنائيا من حكومة هافانا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويستند القرار الذي وقعه رئيس الولايات المتحدة إلى اتهام كوبا بدعم روسيا والصين وإيران وجماعات مصنّفة على لوائح الإرهاب مثل حماس وحزب الله اللبناني، وإيواء قدرات استخباراتية وعسكرية معادية، إلى جانب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وقمع الحريات ودعم أنشطة تهدد استقرار المنطقة.

ووفقا للأمر التنفيذي يجوز فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أي دولة تزوّد كوبا بالنفط بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تكليف وزارتي التجارة والخارجية بتحديد الدول المعنية وتنفيذ النظام الجمركي.