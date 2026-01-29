"قائمة ذهبية" مشروبات تعزز صحة المخ.. احرص على تناولها

ما تشربه قد يكون بنفس أهمية ما تأكله عندما يتعلق الأمر بحماية خلايا الدماغ وتعزيز القدرات الإدراكية

وكشف تقرير لموقع Verywell Health الصحي، أن المشروبات اليومية تلعب دورًا حاسمًا في تقوية الذاكرة وحماية الخلايا العصبية من التلف. وفيما يلي قائمة بأفضل المشروبات التي تدعم قدراتك الذهنية:

1- الشاي الأخضر والقهوة (ثنائي التركيز):

يجمع الشاي الأخضر بين الكافيين وحمض L-theanine لتوفير تركيز هادئ ومتوازن، بينما تساعد القهوة على تحسين اليقظة وحماية الدماغ من أمراض التراجع المعرفي على المدى الطويل.

2- عصير البنجر (الشمندر):

يُعد وقودًا حقيقيًا للمخ، إذ يحتوي على نترات تُسهم في زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الخلايا العصبية، ما يرفع من كفاءة الأداء الذهني.

3- عصير الرمان والتوت:

هذه العصائر غنية بمضادات الأكسدة، مثل البوليفينول والفلافونويد، التي تساعد على تحسين التواصل بين خلايا الدماغ وحمايتها من الالتهابات.

4- مرق العظام:

مشروب مثالي لدعم «محور الأمعاء–الدماغ»، حيث يوفر أحماضًا أمينية مهمة لصحة الجهاز الهضمي، وهو ما ينعكس إيجابًا على الصحة العقلية ومستويات التركيز.

5- الماء (الأساس الصامت):

أكد التقرير أن شرب الماء بانتظام يمنع تشتت الانتباه وضبابية التفكير الناتجة عن الجفاف البسيط.

