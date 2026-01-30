إغلاق طريق سريع في ألمانيا للاشتباه في وجود متفجرات

فيسنت- (د ب أ)

أغلقت الشرطة الألمانية طريقا سريعا بالكامل قرب مدينة ريجنسبورج في ولاية بافاريا بسبب الاشتباه في وجود متفجرات.

ووفقا للشرطة، جرى العثور خلال تفتيش مروري ليلة أمس الخميس بين مدينتي فيسنت وفورت على نهر الدانوب على "أجسام يشتبه في كونها متفجرات".

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه لم يتضح بعد طبيعة هذه الأجسام.

وأعلنت الشرطة أنه جرى توقيف سائقة السيارة ومرافقها بشكل مؤقت. وتم إغلاق الطريق السريع كإجراء وقائي لدرء المخاطر. ويشارك في العملية خبراء من مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في ولاية بافاريا.