إعلان

إغلاق طريق سريع في ألمانيا للاشتباه في وجود متفجرات

كتب : مصراوي

10:39 ص 30/01/2026

الشرطة الالمانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فيسنت- (د ب أ)

أغلقت الشرطة الألمانية طريقا سريعا بالكامل قرب مدينة ريجنسبورج في ولاية بافاريا بسبب الاشتباه في وجود متفجرات.

ووفقا للشرطة، جرى العثور خلال تفتيش مروري ليلة أمس الخميس بين مدينتي فيسنت وفورت على نهر الدانوب على "أجسام يشتبه في كونها متفجرات".

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه لم يتضح بعد طبيعة هذه الأجسام.

وأعلنت الشرطة أنه جرى توقيف سائقة السيارة ومرافقها بشكل مؤقت. وتم إغلاق الطريق السريع كإجراء وقائي لدرء المخاطر. ويشارك في العملية خبراء من مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في ولاية بافاريا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الألمانية متفجرات تفتيش مروري ألمانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
مي عمر داخل سيارتها وكارولين عزمي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

مي عمر داخل سيارتها وكارولين عزمي جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

"محلية وقارية".. 5 مباريات يغيب عنها إمام عاشور بعد قرار إيقافه
رياضة عربية وعالمية

"محلية وقارية".. 5 مباريات يغيب عنها إمام عاشور بعد قرار إيقافه
"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي
زووم

"جريمة بشعة وتلقت ضربات بيد الهون".. معلومات عن الفنانة هدى شعراوي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان