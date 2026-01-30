إعلان

أيتن عامر تنشر صورا لها في "المدبح".. والجمهور: المعلمة وقمر في كل حالاتك

كتب : منى الموجي

01:12 ص 30/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أيتن عامر في المدبح (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها، صورا لها في المدبح، من كواليس تصوير عمل فني جديد، وعلقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: "كنت فاكرة الموضوع أسهل من كدة، حد فاهم حاجة؟".

وجاءت تعليقات متابعيها على النحو التالي: "هو مش العيد لسة بدري عليه شوية، نورتي المدبح، المعلمة أيتن عامر، قمر في كل حالاتك".

آيتن عامر تنافس بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" في رمضان 2026، والذي انتهت من تصويره مؤخرا، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، بينهم: ياسر جلال، ميرفت أمين، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

أيتن عامر المدبح إنستجرام أيتن عامر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
نصائح طبية

ودّع دهون البطن.. 9 نصائح غذائية ستغير حياتك
4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
نصائح طبية

4 فوائد لن تتخيلها لصفار البيض.. تعرف عليها
من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
رياضة عربية وعالمية

من بينهم ثنائي الزمالك السابق.. حسنية أغادير يتعاقد مع خمس صفقات شتوية
بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم
أخبار مصر

بدء فك وإزالة كوبري السيدة عائشة.. ومحور بديل بطول 3 كم
مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا
شئون عربية و دولية

مع احتمالية الهجوم على إيران.. مؤشر البيتزا قرب البنتاجون يسجل نشاطا لافتا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: السد الإثيوبي يمثل التهديد الوجودي الوحيد لمصر
"رفض أي تغول على السلطة القضائية".. بيان عاجل من نادي القضاة بشأن تعيينات النيابة العامة