شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها، صورا لها في المدبح، من كواليس تصوير عمل فني جديد، وعلقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: "كنت فاكرة الموضوع أسهل من كدة، حد فاهم حاجة؟".

وجاءت تعليقات متابعيها على النحو التالي: "هو مش العيد لسة بدري عليه شوية، نورتي المدبح، المعلمة أيتن عامر، قمر في كل حالاتك".

آيتن عامر تنافس بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" في رمضان 2026، والذي انتهت من تصويره مؤخرا، ويشارك في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، بينهم: ياسر جلال، ميرفت أمين، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.