فوائد غير متوقعة للطماطم.. سلاح غذائي ضد السرطان وأمراض القلب

رغم بساطتها وحضورها اليومي على المائدة، تحمل الطماطم قيمة غذائية تفوق ما قد يتوقعه كثيرون، إذ تلعب دورا مهما في دعم صحة القلب والمناعة والوقاية من عدد من الأمراض المزمنة.

وبحسب موقع gazeta.ru، أوضحت خبيرة التغذية الدكتورة مارغريتا كوروليوفا أن الطماطم تعد من أكثر الخضراوات فائدة، لاحتوائها على عناصر غذائية دقيقة وأساسية مثل الفوسفور والكالسيوم، إلى جانب مركبات فعالة تحمي الجسم من التلف الخلوي.

الليكوبين

وأشارت كوروليوفا إلى أن الطماطم غنية بمركب الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على إبطاء تصلب الشرايين، ويحد من تلف الخلايا، ما يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

وأضافت أن الاستغناء عن الطماطم، خاصة في فصل الشتاء، قد يؤدي إلى نقص الليكوبين، وهو صبغة كاروتينويدية تمنح الطماطم لونها الأحمر، وتلعب دورا مهما في تقليل الإجهاد التأكسدي، وتعزيز المناعة، ودعم صحة الرجال بشكل خاص.

فوائد تتجاوز المواسم

ورغم تراجع القيمة الغذائية لبعض الخضراوات المزروعة في البيوت البلاستيكية خلال الشتاء، شددت الخبيرة على عدم استبعاد الطماطم من النظام الغذائي، نظرا لاحتوائها على معادن مهمة مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم، والفوسفور، والتي تؤثر إيجابا على معظم وظائف الجسم الحيوية.

بدائل ونمط حياة صحي

وأوضحت أن الخضراوات مثل الملفوف الأحمر والفلفل الحلو يمكن أن تشكل بديلا جزئيا للطماطم خلال فصل الشتاء، مع إمكانية اللجوء إلى المكملات الغذائية لتعويض نقص الفيتامينات والعناصر الدقيقة، إلى جانب أهمية النشاط البدني، والمشي في الهواء الطلق، والحد من التوتر.

هل الطماطم المعلبة أكثر فائدة؟

وفي السياق ذاته، كشفت دراسات سابقة أن الطماطم المعلبة قد تكون أكثر فائدة من الطازجة، إذ تحتوي على نسب أعلى من الليكوبين، وتساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما تساعد في ترميم أنسجة العضلات وخفض مؤشرات الالتهاب في الدم.