إعلان

تقوي قلبك ودماغك.. 7 أنواع أسماك غنية بالبروتين وأوميجا 3

كتب : أسماء مرسي

08:00 ص 06/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأسماك من أهم مصادر البروتين عالي الجودة والدهون الصحية، إضافة إلى أحماض أوميجا-3 التي تؤدي دورا محوريا في دعم صحة القلب والدماغ.

ومع تنوع الأنواع المتاحة، يبرز عدد من الأسماك كخيارات مثالية تجمع بين القيمة الغذائية العالية وانخفاض المخاطر الصحية.

وفيما يلي أبرز أنواع السمك الغنية بالبروتين وأوميجا-3، وفقا لموقع "verywellhealth ".

التونة

تتصدر التونة قائمة الأسماك الغنية بالبروتين، إذ تحتوي على نسبة عالية من البروتين، بالإضافة إلى فيتامينات مجموعة B، والحديد، والسيلينيوم، وتسهم في دعم صحة القلب بفضل محتواها من أوميجا-3.

ويفضل اختيار التونة المعلبة الخفيفة لتقليل التعرض للزئبق.

السلمون

من أكثر الأسماك فائدة، إذ يوفر ما بين 17 و19 جرامًا من البروتين، فضلا عن كميات وفيرة من أوميجا-3 وفيتامين D الضروري لصحة العظام والمناعة، ويساعد تناوله بانتظام على تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب.

الأسماك البيضاء "القد والحدوق"

تشمل هذه الفئة أسماكا مثل القد والحدوق، وتتميز بمحتواها الجيد من البروتين الذي يتراوح بين 14 و15 جراما، مع نسبة دهون منخفضة، وأيضا خيارا مناسبا لمن يبحثون عن وجبة خفيفة وسهلة الهضم، كما تُصنف ضمن الأسماك الآمنة من حيث مستويات الزئبق.

الماكريل

من الأسماك الزيتية الغنية بالبروتين وأوميجا-3، ما يجعله مفيدا لصحة القلب والدماغ والبصر، ومع ذلك، ينصح الخبراء بتجنب بعض الأنواع مثل الإسقمري الملكي لارتفاع محتواها من الزئبق.

سمك موسى الكبير

يوفر هذا النوع 15.8 جرامًا من البروتين، ويحتوي على فيتامينات مجموعة B، إضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يجعله داعما لصحة الأعصاب والعضلات.

البلطي

من أكثر الأسماك انتشارا في العالم العربي، ويحتوي على نحو 22 جراما من البروتين في الوجبة الواحدة، ويتميز بانخفاض مستويات الزئبق، إلى جانب غناه بالفوسفور والسيلينيوم، ما يدعم صحة العظام والتمثيل الغذائي.

التروتة "السلمون المرقط"

من الخيارات الآمنة نسبيا من حيث الزئبق، ويساعد تناولها على تعزيز صحة القلب والدماغ.

فوائد تناول السمك:

بناء العضلات والحفاظ عليها.

دعم صحة القلب والشرايين.

تقليل الالتهابات.

تعزيز صحة الدماغ والعظام.

ويُنصح بالتنويع بين أنواع الأسماك المختلفة، مع الانتباه إلى مستويات الزئبق، خاصة لدى الأطفال والحوامل، لتحقيق أقصى فائدة صحية بأمان.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة

بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة

أفضل أنواع الأسماك الأسماك الغنية بالبروتين فوائد أوميجا 3 أسماك مفيدة للدماغ

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6-1-2026.. شبورة وصقيع
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 6-1-2026.. شبورة وصقيع
بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
زووم

بالصور- حنان مطاوع تروج لمسلسل "المصيدة" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)
أخبار مصر

الزراعة تطلق حملة لحل أزمة كلاب الشوارع.. ومسؤول يكشف التفاصيل -(فيديو)

موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين
رياضة عربية وعالمية

موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين
زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026