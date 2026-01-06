الأسماك من أهم مصادر البروتين عالي الجودة والدهون الصحية، إضافة إلى أحماض أوميجا-3 التي تؤدي دورا محوريا في دعم صحة القلب والدماغ.

ومع تنوع الأنواع المتاحة، يبرز عدد من الأسماك كخيارات مثالية تجمع بين القيمة الغذائية العالية وانخفاض المخاطر الصحية.

وفيما يلي أبرز أنواع السمك الغنية بالبروتين وأوميجا-3، وفقا لموقع "verywellhealth ".

التونة

تتصدر التونة قائمة الأسماك الغنية بالبروتين، إذ تحتوي على نسبة عالية من البروتين، بالإضافة إلى فيتامينات مجموعة B، والحديد، والسيلينيوم، وتسهم في دعم صحة القلب بفضل محتواها من أوميجا-3.

ويفضل اختيار التونة المعلبة الخفيفة لتقليل التعرض للزئبق.

السلمون

من أكثر الأسماك فائدة، إذ يوفر ما بين 17 و19 جرامًا من البروتين، فضلا عن كميات وفيرة من أوميجا-3 وفيتامين D الضروري لصحة العظام والمناعة، ويساعد تناوله بانتظام على تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب.

الأسماك البيضاء "القد والحدوق"

تشمل هذه الفئة أسماكا مثل القد والحدوق، وتتميز بمحتواها الجيد من البروتين الذي يتراوح بين 14 و15 جراما، مع نسبة دهون منخفضة، وأيضا خيارا مناسبا لمن يبحثون عن وجبة خفيفة وسهلة الهضم، كما تُصنف ضمن الأسماك الآمنة من حيث مستويات الزئبق.

الماكريل

من الأسماك الزيتية الغنية بالبروتين وأوميجا-3، ما يجعله مفيدا لصحة القلب والدماغ والبصر، ومع ذلك، ينصح الخبراء بتجنب بعض الأنواع مثل الإسقمري الملكي لارتفاع محتواها من الزئبق.

سمك موسى الكبير

يوفر هذا النوع 15.8 جرامًا من البروتين، ويحتوي على فيتامينات مجموعة B، إضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يجعله داعما لصحة الأعصاب والعضلات.

البلطي

من أكثر الأسماك انتشارا في العالم العربي، ويحتوي على نحو 22 جراما من البروتين في الوجبة الواحدة، ويتميز بانخفاض مستويات الزئبق، إلى جانب غناه بالفوسفور والسيلينيوم، ما يدعم صحة العظام والتمثيل الغذائي.

التروتة "السلمون المرقط"

من الخيارات الآمنة نسبيا من حيث الزئبق، ويساعد تناولها على تعزيز صحة القلب والدماغ.

فوائد تناول السمك:

بناء العضلات والحفاظ عليها.

دعم صحة القلب والشرايين.

تقليل الالتهابات.

تعزيز صحة الدماغ والعظام.

ويُنصح بالتنويع بين أنواع الأسماك المختلفة، مع الانتباه إلى مستويات الزئبق، خاصة لدى الأطفال والحوامل، لتحقيق أقصى فائدة صحية بأمان.

اقرأ أيضا:

تجنبها فورا.. 5 أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكلى

ليس المقلي أو المصنع.. احذر أسوأ طعام يدمر الدماغ

6 علامات تخبرك بأن كليتيك تعملان بكفاءة- اكتشفها فورا

تظهر أثناء النوم.. 6 أعراض خطيرة قد تنذر بأزمة قلبية مفاجئة



بعد تفشيها في الهند.. احذر أعراض إنفلونز الطيور المبكرة



