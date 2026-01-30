إعلان

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:31 ص 30/01/2026

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 170 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 30-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4895 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6290 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7340 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8390 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 58720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 83900 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 260929 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 419500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 4.42% إلى نحو 5149 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

