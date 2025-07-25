"أوميجا 3".. سر محاربة الصداع المزمن وتقليل الالتهابات

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أجراها باحثون من روسيا، أن النظام الغذائي الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية قد يسهم بشكل فعال في التخفيف من نوبات الصداع المزمن.

وأخضعوا القائمين على الدراسة 122 شخص ممن يعانون من صداع ما بعد الصدمة لبرامج غذائية محددة.

وقسم المشاركون إلى قسمين: قسم حصل على نظام غذائي تقليدي (بنسبة طبيعية من أحماض أوميجا-3 وأوميجا-6)، وقسم آخر حصل على نظام غذائي يحتوي على كميات أكبر من أحماض "أوميغا-3" الدهنية، وكميات أقل من أحماض "أوميغا-6".

بعد 12 أسبوعًا من المراقبة الدقيقة، أظهرت النتائج الأولية لهذه الدراسة فروقًا واعدة بين المجموعتين. فالمشاركون الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بأحماض أوميجا-3 الدهنية شهدوا تحسنًا ملحوظًا في نوبات الصداع، حيث انخفضت مدة الصداع لديهم بمتوسط يومين شهريًا

كما تراجعت مستويات الألم المبلغ عنها لديهم بنسبة 30% مقارنة بالمجموعة الضابطة التي اتبعت النظام الغذائي التقليدي، وفقا لـ "لينتا رو".

بالإضافة إلى ذلك، كشفت تحاليل الدم للمشاركين عن تغيرات إيجابية على المستوى البيولوجي.

فالمجموعة التي تناولت كميات أكبر من أوميجا-3 أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في مستويات العوامل المضادة للالتهابات في أجسامهم، مما يدعم الفرضية القائلة بأن لأوميجا-3 دورًا في تقليل الالتهابات المرتبطة بالصداع والألم.

وأشار الباحثون إلى أن أحماض "أوميجا" الدهنية تدعم وظائف القلب والدماغ والجهاز العصبي والجهاز المناعي، وتُحسّن صحة الجلد والشعر والأظافر. ولا يستطيع جسم الإنسان تصنيعها بنفسه، لذا تُكتسب هذه المركبات من الطعام. ويُعتقد أن نقص أحماض "أوميغا-3" في الجسم وزيادة أحماض "أوميغا-6" يؤدي إلى اختلال التوازن، ويزيد من خطر الإصابة بالعديد من العمليات الالتهابية.

وغالبا ما يحصل الجسم على أحماض "أوميجا-6" من الحلويات، والوجبات الجاهزة، واللحوم المُصنّعة، لذا لا يُفضّل الإكثار من تناول هذه الأطعمة. بينما يمكن الحصول على أحماض "أوميجا-3" من الأسماك، وبذور الكتان، والجوز، وبعض أنواع المكسرات.

ويعتقد القائمون على الدراسة أن اتباع نظام غذائي غني بأحماض "أوميجا-3" قد يكون وسيلة آمنة وفعالة لمحاربة نوبات الصداع المزمن، وخصوصا صداع ما بعد الصدمة، الذي لا توجد له علاجات فعّالة حاليا.

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