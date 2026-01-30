جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، وفد أكاديمية نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك في إطار التعاون المشترك لبدء المفاوضات الخاصة بوضع بروتوكول تعاون لإنشاء أكاديمية رياضية كبرى ومدرسة رياضية متكاملة بمدينة شرم الشيخ.

وأشاد المحافظ بفكرة المشروع، التي تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تنمية النشء وبناء الإنسان منذ الصغر، مؤكدًا أن الرياضة تمثل ركيزة أساسية في بناء العقل السليم والجسد القوي، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وصناعة المستقبل.

وأكد دعمه لتوسيع نطاق الأكاديمية، بحيث لا تقتصر على كونها مدرسة لكرة القدم فقط، بل تتحول إلى مدرسة إيطالية متكاملة تجمع بين التعليم الأكاديمي والرياضي، إيمانًا بأن العلم والرياضة يشكلان معًا سلاحين أساسيين للارتقاء بالطفل ليصبح فردًا سليم البنية صحيًا وذهنيًا.

ومن جانبه، استعرض وفد أكاديمية يوفنتوس العالمية خبرات النادي في إدارة الأكاديميات الرياضية، موضحًا أن أكاديمية يوفنتوس تضم أكثر من 3000 لاعب مشترك على مستوى العالم، ضمن شبكة عالمية تتجاوز 90 أكاديمية منتشرة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف الوفد أن أكاديمية يوفنتوس تنظم بطولات سنوية كبرى تُقام في مدن مختلفة حول العالم بمشاركة لاعبي الأكاديميات، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للسياحة الرياضية، حيث تسهم هذه البطولات في جذب اللاعبين وأسرهم والوفود الرياضية من مختلف الدول، بما يعزز الحركة السياحية ويمنح المدن المستضيفة مكانة دولية ونظرة عالمية.

كما أوضح أن استضافة مدينة شرم الشيخ لبطولات أكاديميات يوفنتوس العالمية تُعد حدثًا سياحيًا ورياضيًا بارزًا، من شأنه أن يضع المدينة على خريطة السياحة الرياضية العالمية، ويعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للفعاليات الدولية، مستفيدًا من المناخ المميز والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها مدينة السلام.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ جنوب سيناء دعمه الكامل وجديته في إنجاح هذا المشروع الطموح، معربًا عن أمله في أن تسهم أكاديمية يوفنتوس بشرم الشيخ في اكتشاف وصقل المواهب، وخلق جيل جديد يجمع بين الانضباط الرياضي والتفوق العلمي، بما يخدم مستقبل أبناء جنوب سيناء ومصر بوجه عام.