كيف يؤثر تناول مكملات أوميجا 3 على الجسم؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة أجراها باحثون فنلنديون أن حمض الإيكوسابنتاينويك الموجود في زيت السمك ومكملات أوميجا 3 قد يحدِث تأثير فريد على عملية الأيض التي تختلف من شخص لآخر.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن مستويات هذا الحمض في الجسم تنخفض فورا عند التوقف عن استهلاك المكملات، وفقا لـ "ساينس دايلي".

وأظهر المشاركون في الدراسة ارتفاع كبير ومؤقت في مستويات حمض الإيكوسابنتاينويك، مع وجود تفاوت كبير من شخص لآخر فيما يتعلق بتغيرات مستويات الدهون.

وفي تجربة البحث أعطي 38 متطوعا جرعات عالية بشكل غير معتاد من مكملات حمض إيكوسابنتينويك.

وجمعت عينات دم قبل وأثناء وبعد تناول المكملات لمراقبة كيفية معالجة الجسم للأحماض الدهنية.

وأوضحت النتائج وجود تفاوت كبير بين المشاركين في الكيفية التي تستجيب بها أجسامهم لحمض الإيكوسابنتاينويك.

ويمتلك كل فرد مجموعة فريدة من البروتينات الدهنية في دورته الدموية، أو ما يُسمى "بصمة دهنية"، والتي استمرت على الرغم من تناول مكملات حمض إيكوسابنتينويك".

وأكد الباحثون أن حمض إيكوسابنتينويك، وهو أحد أحماض أوميجا 3، يمتص بكفاءة، ما يسبب ارتفاع حاد في تركيزه في الدم.

ومع ذلك، انخفضت مستوياته بسرعة بمجرد توقف تناول المكملات.

ولوحظت أقوى التغيرات لدى المشاركين الذين بدأوا بمستويات أساسية منخفضة من حمض إيكوسابنتينويك.

كما لاحظ الباحثون أن حمض إيكوسابنتينويك قد خفض مستويات الدهون في الدم، وخفّض ميل البروتينات الدهنية للالتصاق بجدران الشرايين، وهو عامل مهم في الوقاية من تصلب الشرايين.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري