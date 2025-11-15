"يدعم صحة القلب".. نوع خضار يحافظ على عضلة قلبك

الكرنب من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، ودمجه المنتظم في النظام الغذائي يمكن أن يقدّم عدداً من الفوائد الصحية.

4 فوائد للكرنب وفق "Cleveland Clinic"، "Healthline".

غني بالألياف

غني بالفيتامينات والمعادن كوب واحد من الكرنب النيء يحتوي على نسبة عالية من الفيتامين C والفيتامين K بالإضافة إلى الألياف.

تحسين الهضم

يُساعد في تحسين الهضم الألياف الموجودة فيه تعزز حركة الأمعاء وتغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

يدعم صحة القلب

يدعم صحة القلب يحتوي على مضادات أكسدة ومركبات نباتية مثل الأنثوسيانينات التي تساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

مضادة للالتهابات

يملك خصائص مضادة للالتهابات الخضروات الصليبية (cruciferous) مثل الكرنب تحتوي مضادات أكسدة تساهم في تقليل الالتهاب المزمن.