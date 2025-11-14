تدمر الكلى والعظام.. حسام موافي يحذر من هذا الأمر الخطير

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أضرار اضطراب نشاط الغدة الجار درقية بالجسم.

وكشف خلال برنامجه "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية صدى البلد أن الغدة الجار درقية يكون موقعها خلف الغدة الدرقية، كما إنها ليس لها قناة

وأشار موافي أن فوائد الغدة الجار درقية تتمثل في إفراز هرمون في مجرى الدم يسهم في الحفاظ على صحة العظام وعملية التمثيل الغذائي للكالسيوم والفوسفات.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن هناك مرضين يصيبان الغدة الجار درقية وهما فرط نشاط أو قصور الغدة الجار درقية.

ولفت حسام أن نشاط الغدة الجار درقية يزداد بكثرة في حالة إصابتها بورم حميد أو سرطاني، مما يؤثر سلبا على أعضاء الجسم.

وأضاف موافي أن فرط نشاط الغدة الجار درقية قد يسبب الإصابة بحصوات الكلى، وذلك بسبب ارتفاع الكالسيوم بالدم، ولكسور المتكررة، وتحلل عظام الجسم، والتهاب البنكرياس الحاد.

كما أن إهمال علاج فرط نشاط الغدة الجار درقية، قد يسبب ارتفاع الكالسيوم بالدم وضعف الكلى، مما يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

