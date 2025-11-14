4 علامات خفية تخبرك أن كبدك في خطر دون أن تدري

يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو يخلص الجسم من السموم وينظم العمليات الحيوية، لكن كثيرين لا يدركون أنهم قد يعانون من مشاكل في الكبد إلا بعد فوات الأوان.

ووفقا لموقع Healthline، هناك بعض العلامات الخفية التي قد تشير إلى مشاكل بالكبد ويجب الانتباه إليها.

1- اصفرار الجلد وبياض العينين "اليرقان"

يعد اليرقان من أبرز علامات اضطراب وظائف الكبد، ويظهر نتيجة تراكم مادة البيليروبين في الجسم، وإذا لاحظت اصفرارا في البشرة أو العينين، يجب استشارة الطبيب فورا.

2- تورم البطن والساقين

تجمع السوائل في منطقة البطن أو القدمين قد يكون علامة على تضرر الكبد وعدم قدرته على تنظيم توازن السوائل بالجسم، وهي من المؤشرات المبكرة لأمراض الكبد المزمنة.

3- الشعور بالإرهاق والضعف العام

الإرهاق المستمر دون سبب واضح قد يدل على أن الكبد لا يعمل بكفاءة، مما يقلل قدرة الجسم على إنتاج الطاقة والتخلص من السموم.

4- تغير لون البول والبراز

لون البول الداكن جدا أو البراز الشاحب يعد مؤشرا على مشاكل في الكبد أو القنوات الصفراوية، ويستوجب الفحص الطبي المبكر لتحديد السبب ومعالجته.