5 عادات تسبب شيخوخة الدماغ.. توقف عنها فورا

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "eBioMedicine" أن قلة النوم والعادات الليلية غير الصحية لا تقتصر آثارها على التقلبات المزاجية أو التركيز خلال النهار، بل يمكن أن تسرع أيضا من شيخوخة الدماغ بمعدل ملحوظ، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست".

ووفقا لنتائج الدراسة، التي شملت أكثر من 27 ألف شخص من متوسطي وكبار السن، فإن الأشخاص الذين يعانون من أسوأ أنماط النوم بدت أدمغتهم أكبر بعام كامل من أعمارهم الفعلية.

5 عادات نوم تسرع شيخوخة الدماغ

ركز الباحثون على خمس عادات رئيسية تبين أنها ترتبط بشكل مباشر بتقدم الدماغ في العمر البيولوجي، وهي:

السهر لوقت متأخر ليلا.

الأرق المزمن.

الشخير.

النوم لأقل من 7 ساعات يوميا.

الشعور المفرط بالنعاس خلال النهار.

وأشار فريق البحث إلى أن كل عادة من هذه العادات يمكن أن تضيف نحو نصف عام إلى عمر الدماغ، بينما كان للسهر والشخير التأثير الأكبر على الإطلاق.

أظهرت البيانات أن 59% من المشاركين يعانون من نوم غير صحي، مقابل 41% فقط يتمتعون بعادات نوم جيدة، ما يشير إلى أن اضطرابات النوم أصبحت ظاهرة واسعة الانتشار تؤثر على صحة الدماغ لدى فئة كبيرة من الناس.

ويرجح العلماء أن السبب وراء هذا التأثير يكمن في الالتهابات الناتجة عن قلة النوم، إذ يؤدي الحرمان من الراحة إلى تحفيز استجابات التهابية في الجسم، يمكن أن تسبب مع مرور الوقت تلفًا في خلايا الدماغ وتزيد خطر الإصابة بأمراض مثل الخرف.

أهمية النوم الجيد للحفاظ على شباب الدماغ

وأكد الباحثون أن أهمية هذه النتائج تكمن في كونها تقدم دليلا علميا قويا على أن النوم الجيد ليس رفاهية، بل ضرورة أساسية للحفاظ على صحة الدماغ.

وأشاروا إلى أن جميع المشاركين في الدراسة لم تظهر عليهم أي علامات لأمراض عصبية في البداية، ما يعزز فرضية أن نمط الحياة، خاصة جودة النوم، يؤدي دورا مهما في الحفاظ على شباب الدماغ ووظائفه على المدى الطويل.

