هذا ما يحدث لك عند شرب القهوة ليلا- مفاجأة

يظن الكثير من الأشخاص أن فنجان القهوة هو وسيلة مثالية لبدء اليوم بنشاط وحيوية، فهي تمنح شعورا باليقظة وتساعد على التركيز، لكن هذا المشروب المفضل يسبب مشكلات عند الإفراط في تناوله أو شربه في أوقات متأخرة.

توضح سامانثا ديراس، أخصائية التغذية في مستشفى ماونت سيناي، أن الكافيين الزائد يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب، ويحفز الجهاز العصبي المركزي بشكل مفرط، ويسبب ارتعاشا عضليا، بالإضافة إلى زيادة إنتاج حمض المعدة.

أما ستيفاني جونسون، أخصائية التغذية في جامعة روتجرز، تنصح بتجنب الكافيين بعد الساعة الثانية ظهرا، مشيرة إلى أن تناوله في وقت متأخر يؤثر في بنية النوم ويقلل من فترات النوم العميق، ما يجعل النوم أقل راحة وانتعاشا، وفقا لموقع "verywell Health".

لماذا يشعر البعض بالنعاس بعد القهوة؟

الكافيين يعزز الطاقة من خلال منع مادة الأدينوزين، المسؤولة عن الشعور بالنعاس، من الارتباط بمستقبلاتها في الدماغ، لكن مع زوال تأثير الكافيين، يعود الأدينوزين للتفاعل، ما يسبب شعورا مفاجئا بالتعب.

هذا الشعور بالنعاس غالباً ما يتلاشى مع اقتراب موعد الغداء، لكنه يصاحبه أحيانا الصداع وسوء الحالة المزاجية وصعوبة في التركيز، وهي أعراض مرتبطة بانخفاض مستوى الكافيين في الجسم.

تأثير القهوة على النوم

يبقى الكافيين في الجسم فترة تتراوح بين عشر إلى اثنتي عشرة ساعة، ما يعني أن تناول القهوة في وقت متأخر يؤدي إلى اضطراب النوم أو صعوبة في الخلود إليه.

جميع أنواع القهوة تحتوي على كميات متقاربة من الكافيين، موضحة أن المحتوى يختلف تبعا لنوع الحبوب وطريقة التحضير.

وتضيف أن قهوة ستاربكس منزوعة الكافيين تحتوي على كافيين أكثر من المعتاد، بينما تتفوق القهوة العادية لديهم على بعض مشروبات الطاقة من حيث المحتوى المنبه.

