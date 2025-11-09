خضار متوفر.. يحسن صحة قلبك ويخفض الكوليسترول من أول أسبوع

خضار متوفر.. يحسن صحة قلبك ويخفض الكوليسترول من أو

قد لا يخطر على بالك أن خضارًا بسيطًا ومتوفرًا في كل مطبخ، يمكن أن يكون حليفًا قويًا لصحة قلبك.

الفلفل الرومي الأخضر، بمذاقه المميز ولونه الزاهي، لا يضيف فقط نكهة لوجباتك، بل يحمل أيضًا فوائد مذهلة لصحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

في السطور التالية، يستعرض "مصراوي" ما يحدث لجسمك عند تناول هذا الخضار بانتظام، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD".

الفلفل الرومي الأخضر

الفلفل الرومي الأخضر من الخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين C، A، E، B6، بالإضافة إلى البوتاسيوم والألياف.

ويتميز بانخفاض سعراته الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأنظمة الغذائية الصحية.

تأثير الفلفل الأخضر على صحة القلب

ويساهم الفلفل الرومي الأخضر في تعزيز صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) لاحتوائه على مركبات تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين ضغط الدم

البوتاسيوم الموجود في الفلفل يساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يساهم في الوقاية من السكتات الدماغية وأمراض القلب.

تقليل الالتهابات

المركبات المضادة للأكسدة في الفلفل تساهم في تقليل الالتهابات، مما يحسن صحة الأوعية الدموية.

تناول الفلفل الرومي الأخضر بانتظام يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب.

الفلفل الأخضر والكوليسترول علاقة مفيدة

خفض الكوليسترول الضار

الألياف والمركبات النباتية في الفلفل تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

زيادة الكوليسترول الجيد: يساهم الفلفل في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يحسن التوازن بين أنواع الكوليسترول.

الوقاية من تصلب الشرايين: من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار، يساعد الفلفل في الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب المرتبطة به.