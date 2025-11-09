6 علامات تنذر بنقص فيتامين ب12.. لا تتجاهلها

لا شك أن فيتامين "ب12" هو صمام أمان لصحة الجسم والعقل، بينما نقصه قد يحدث دون أن مقدمات، وتظهر أعراضه بشكل تدريجي يصعب ملاحظتها.

وبحسب موقعي "Healthline"و"WebMD"، فإن فيتامين ب12 أو ما يعرف بالكوبالامين، يعد من العناصر الأساسية لتكوين خلايا الدم الحمراء، وصحة الأعصاب، وإنتاج الحمض النووي، ونقصه قد يؤدي إلى مجموعة من الأعراض الخطيرة إذا لم يكتشف ويعالج مبكرا.

وفيما يلي 6 علامات تحذيرية شائعة قد تشير إلى نقص في هذا الفيتامين الحيوي:

1- التعب والخمول المزمن

أحد أبرز الأعراض التي يعاني منها المصابون هو الإحساس المستمر بالإرهاق، نتيجة ضعف إنتاج خلايا الدم الحمراء، المسؤولة عن نقل الأكسجين في الجسم.

2- شحوب واصفرار البشرة

قلة فيتامين ب12 قد تؤدي إلى شحوب الوجه أو حتى اصفراره، بسبب فقر الدم الناتج عن تراجع إنتاج الخلايا الحمراء.

3- ضيق في التنفس

إذا شعرت بصعوبة في التنفس عند بذل أقل مجهود، فقد يكون السبب نقص هذا الفيتامين الذي يؤدي بدوره إلى فقر الدم ونقص الأكسجين الواصل إلى الأنسجة.

4- وخز أو تنميل في اليدين والقدمين

الشعور بوخز كالإبر، أو تنميل مزعج، هو مؤشر على تأثر الأعصاب الطرفية بنقص ب12، وقد يتفاقم إذا لم يعالج مبكرا.

5- اختلال التوازن وصعوبة المشي

تأثير النقص يمتد إلى الحركة؛ إذ يلاحظ بعض المصابين مشاكل في التوازن والمشي، نتيجة تأثر الجهاز العصبي.

6- تقلبات مزاجية أو اكتئاب

فيتامين ب12 ضروري لإنتاج نواقل عصبية تنظم المزاج كالسيروتونين، وانخفاضه قد يسبب نوبات من الاكتئاب أو الانفعال الزائد أو القلق.