قبل الإصابة بـ9 سنوات.. اختبار بسيط قد يكشف مرض باركنسون

كشف علماء عن اختبار بسيط يستطيع التنبؤ بخطر الإصابة بمرض باركنسون، قبل 9 سنوات من التشخيص الرسمي.

وهذا الاختبار البسيط للحركة يتتبع التغيرات في سرعة دوران الشخص أثناء المشي، وطوره أطباء ألمان للتغلب على صعوبة الكشف المبكر عن هذا المرض، بحسب "ديلي ميل".

ووجد فريق البحث الطبي أن مشاكل الدوران عند المشي يمكن أن تساعد في الكشف عن مرض باركنسون، قبل ما يقرب 9 سنوات من التشخيص.

وتعد صعوبات الاستدارة شائعة وذات صلة وثيقة بالحياة اليومية لدى مرضى باركنسون. ولذلك، يبدو بديهيا إمكانية ملاحظة صعوبات الاستدارة، ما يؤكد على ضرورة دراسة الإمكانات التنبؤية لقياسات الاستدارة في هذه المرحلة.

ودفع ذلك الباحثين إلى تحليل أنماط حركة 924 مشاركاً فوق سن الخمسين، ممن لا يعانون من ضعف سمع، أو ضعف بصري كبير.

وأكمل المشاركون الاختبار 5 مرات على مدى 10 سنوات، وتضمن المشي في ممر بطول 20 متراً لمدة دقيقة واحدة، بالسرعة التي يفضلونها، مع ارتداء جهاز تتبع أسفل الظهر.

ووجد الباحثون أن الاستدارة البطيئة عند بداية الدراسة ارتبطت بارتفاع خطر تشخيص مرض باركنسون، مع ظهور انحرافات عن المجموعة الضابطة قبل التشخيص بحوالي 9 سنوات.

وبحلول نهاية الدراسة، شخص 23 مشاركا بالمرض، بعد حوالي 5 سنوات من إتمام الاختبارات الأساسية.

وباستخدام التعلم الآلي، الذي أخذ في الاعتبار العمر والجنس وأقصى سرعة انعطاف للمشاركين، تمكن الباحثون بنجاح من تحديد 60% من المرضى في المراحل المبكرة من مرض باركنسون.

وشكل ميل المشاركين إلى الانعطاف ببطء أكثر مع تقدمهم في السن مؤشراً، حيث بدأ من شخصوا لاحقا بمرض باركنسون في الانعطاف ببطء أكبر بزاوية أوسع، لمدة تصل تقريباً إلى 9 سنوات قبل التشخيص الرسمي.

وقال الخبراء إن هذا قد يكون علامة على تدهور، إما في سرعة الحركة العامة، أو في التوازن واستقرار الوضعية، وكلاهما يتأثران كثيراً بمرض باركنسون.

وأضافوا: "قد يحفز انخفاض استقرار الوضعية المرضى لا شعورياً على الانعطاف ببطء أكبر، واعتماد مسار أكثر أماناً، باستخدام قوس أكبر".

وهذا يعني أن مرضى باركنسون، الذين هم بالفعل في مرحلة ما قبل التشخيص، يطورون استراتيجيات للاستدارة أكثر أمانا واستقرارا.