ما الذي يحدث لجسمك عند تناول الموز صباحًا على معدة فارغة؟

يعد الموز من أكثر الفواكه المحببة والمغذية على الإطلاق، إذ يحتوى على مزيج متكامل من العناصر الحيوية مثل البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين "ب6"، والألياف الطبيعية.

لكن الجدل لا يزال قائما حول ما إذا كان تناوله صباحا على معدة فارغة مفيدا أم مضرا.

وبحسب موقع Times Now News، فإن تناول الموز فى الصباح يمكن أن يمنح الجسم دفعة سريعة من الطاقة بعد ساعات الصيام أثناء النوم، كما يساعد على تنشيط عملية الأيض وتنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب بفضل محتواه العالى من البوتاسيوم.

كما تسهم أليافه الطبيعية فى تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يجعله خيارا مثاليا كبداية خفيفة ليوم نشيط.

ومع ذلك، يحذر خبراء التغذية من أن تناول الموز بمفرده على معدة فارغة قد لا يناسب الجميع. إذ يمكن أن يؤدى إلى ارتفاع مفاجئ فى مستويات السكر بالدم، أو التسبب فى حموضة وانتفاخ لدى أصحاب المعدة الحساسة.

كما أن بعض الأحماض الموجودة فيه قد تعيق امتصاص الحديد، ما ينعكس سلبا على مستويات الطاقة والمناعة.

وينصح الأطباء بدمج الموز مع أطعمة أخرى مثل الشوفان أو الزبادى أو المكسرات لتقليل آثاره الجانبية والاستفادة من قيمته الغذائية العالية.

ويظل الموز فاكهة غنية بالفوائد، لكن توقيت وكيفية تناوله قد يحددان ما إذا كان مصدرا للطاقة أو سببا لاضطراب المعدة.

