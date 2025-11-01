4 علامات تنذرك بالإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية

تُعدّ النوبة القلبية والسكتة الدماغية من أكثر الأسباب شيوعًا للوفاة المفاجئة حول العالم، وغالبًا ما تسبقها إشارات تحذيرية يتجاهلها الكثيرون. اكتشاف هذه العلامات مبكرًا يمكن أن ينقذ حياتك أو حياة من تحب، وفقًا لـ healthline.

تنميل أو ضعف في جانب واحد من الجسم

يُعدّ الضعف المفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، خصوصًا في جانب واحد من الجسم، من أبرز مؤشرات السكتة الدماغية، إذا صاحب التنميل صعوبة في الكلام أو الرؤية، يجب التوجه للطوارئ فورًا.

ألم أو ضغط في الصدر

الشعور بـألم حاد أو ضغط ثقيل في منتصف الصدر قد يكون إنذارًا واضحًا بنوبة قلبية، وغالبًا يمتد الألم إلى الكتف أو الذراع اليسرى أو الفك السفلي، ويصاحبه تعرّق شديد وضيق تنفّس.

ضيق التنفس أو الدوخة المفاجئة

عند الشعور بانقطاع النفس أو دوخة شديدة دون مجهود كبير، فهذا قد يشير إلى اضطراب في تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ، وهو عرض مبكر للنوبات القلبية أو السكتات.

غثيان وتعرق مفرط

كثيرون يظنون أن الغثيان أو التعرّق أمر بسيط، لكنه قد يكون علامة خفية على بداية أزمة قلبية، خاصة إذا ترافق مع ألم بالصدر أو خفقان سريع.

نصائح طبية مهمة

أن التصرف خلال أول 60 دقيقة من ظهور هذه العلامات يُحدث فارقًا كبيرًا بين الحياة والموت لذلك، لا تتجاهل هذه الإشارات مهما بدت بسيطة، فربما تكون الإنذار الأخير قبل الخطر الحقيقي.

