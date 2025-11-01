احذر هذه العادة الشتوية.. قد تسبب تساقطًا ملحوظًا للشعر

كتبت- نرمين ضيف الله:

حذّر خبير بريطاني من سلوك شائع خلال أشهر الشتاء قد يكون وراء ازدياد حالات تساقط الشعر، مشيرًا إلى أن الاستحمام بالماء الساخن جدًا قد يضر بفروة الرأس ويضعف بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى جفاف وتقصف الشعر وربما تساقط مؤقت يُظن خطأً أنه فقدان دائم.

وبحسب تقرير لصحيفة The Sun البريطانية، أوضح الدكتور واجد علي أنور، جرّاح التجميل وزراعة الشعر في المملكة المتحدة، أن الحرارة المفرطة تجرّد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية الضرورية لحمايتها، ما يسبب التهابات خفيفة تؤثر على دورة نمو الشعر وتجعله هشًا وسهل التكسر، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ترقق الشعر أساسًا.

وأشار الطبيب إلى أن فقدان الشعر بدرجة محدودة أمر طبيعي، إذ يفقد الإنسان ما بين 50 و100 شعرة يوميًا، لكن الاستخدام المتكرر للماء الساخن يمكن أن يزيد من معدل التساقط بشكل ملحوظ.

وأضاف أن أسباب تساقط الشعر ليست واحدة، فقد ترتبط بالتوتر، أو الأمراض، أو نقص الحديد، أو فقدان الوزن السريع، أو حتى بعض العلاجات الطبية مثل العلاج الكيميائي.

وتشير دراسات حديثة، من بينها بحث نُشر عام 2023 في مجلة Polymers، إلى أن الماء الساخن يمكن أن يضعف بروتين الكيراتين المسؤول عن قوة الشعر ومرونته، مما يجعله أكثر عرضة للتقصف والتكسر.

وختم الدكتور أنور نصيحته بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على درجة حرارة معتدلة للاستحمام تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية، مع اختبار حرارة الماء على معصم اليد قبل الاستخدام، والاكتفاء باستحمام قصير لا يتجاوز خمس دقائق، خاصة في المساء، مع تجنب فرك الشعر بقوة أو تعريضه للماء الساخن بعد التمارين الرياضية.