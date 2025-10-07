إعلان

للرجال والنساء.. 3 أطعمة تعزز الصحة الجنسية

كتب - محمود عبده:

09:00 م 07/10/2025

الصحة الجنسية

أشار خبراء التغذية إلى مجموعة من الأطعمة التي تساهم في تعزيز الرغبة الجنسية لدى كل من الرجال والنساء، من خلال تحسين تدفق الدم، وتنشيط إفراز الهرمونات، ورفع مستويات الطاقة في الجسم، بحسب موقع drpaulo.

أطعمة طبيعية تعزز الرغبة الجنسية

1- الفلفل الحار
يحتوي الفلفل على مادة "الكابسيسين" التي تحفز الأعصاب وتزيد من إفراز الإندورفين، ما يؤدي إلى رفع مستوى الإثارة وتحفيز الرغبة الجنسية.

2- الموز
يعد الموز مصدرا غنيا بالبوتاسيوم وفيتامين B6، اللذين يلعبان دورا مهما في تنظيم مستويات الطاقة، وتحسين وظيفة العضلات، ما ينعكس إيجابا على الأداء البدني والجنسي.

3- الفراولة
الفراولة ليست فقط رمزا للرومانسية، بل هي فاكهة غنية بفيتامين C، الذي يحسن من الدورة الدموية ويساهم في إنتاج الهرمونات الجنسية بشكل صحي، مما يعزز الرغبة الجنسية لدى الجنسين.

