تناول الفاكهة أم عصيرها.. أيهما أفضل لصحة الجسم؟

ذرت الدكتورة ألفينا بيناتوفا، أخصائية الغدد الصماء وخبيرة التغذية، من الإفراط في تناول السكر، مشيرة إلى أن خطورته لا تكمن فقط في الكمية المضافة صراحة إلى الأطعمة، بل أيضا في "السكريات المخفية" داخل المنتجات التي تُسوّق على أنها "خالية من السكر المضاف".

وقالت بيناتوفا، إن السكر مصدرا سريعا للطاقة، إذ يوفر كل جرام من الكربوهيدرات 4 سعرات حرارية، كما يحفز إنتاج هرمون الدوبامين المرتبط بالشعور بالسعادة والنشاط، وهو ما يعزز الرغبة في تناوله.

لكنها شددت في المقابل على أن الاستهلاك الزائد للسكر يرتبط بمخاطر صحية كبيرة، تشمل السمنة، السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية، ضعف الذاكرة، وتراكم الفركتوز في الكبد، ما يؤدي إلى التسمم الكبدي، وفقا لموقع "health".

ونصحت الفئات المعرضة للخطر، مثل مرضى السمنة أو السكري أو اضطرابات الجهاز الهضمي والعصبي، بالحذر الشديد في تناول السكريات.

وأشارت بيناتوفا إلى أن العديد من المنتجات التي تُصنف على أنها "خالية من السكر المضاف" تحتوي على سكريات بديلة مثل النشا أو شراب الجلوكوز.

وأوضحت أن هذه المكونات تخل بالتوازن الطبيعي بين السكر والألياف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، يليه شعور بالجوع، وبالتالي تناول كميات أكبر من الطعام.

الفاكهة أم عصيرها.. أيهما أفضل لصحة الجسم؟

أشارت الخبيرة إلى أن تناول ثمرة فاكهة كاملة أفضل بكثير من شرب عصيرها، لاحتوائها على الألياف التي تُبطئ امتصاص الفركتوز.

وأضافت أن كوبا واحدا من عصير البرتقال أو المانجو يحتوي على ما يعادل 8 إلى 10 مكعبات سكر، وهي كمية تفوق بكثير تلك الموجودة في ثمرة فاكهة واحدة.

اقرأ أيضا:

3 توابل شهيرة قد تقلل من فعالية بعض الأدوية.. احذرها

ما الذي يحدث لجسمك عند تناول لحم العصافير؟.. إجابة غير متوقعة

تظهر فجأة.. حسام موافي يكشف علامة خطيرة تسبب كارثة صحية



كيف يؤثر تناول البطيخ على صحة القلب والأوعية الدموية؟

5 أدوات منزلية شائعة تدمر الذاكرة وتبطئ نشاط الدماغ