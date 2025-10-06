كيف تؤثر درجة حرارة الطعام على الصحة النفسية؟

كشفت دراسة أمريكية أن الأطعمة والمشروبات الساخنة، مثل الشاي والحساء، ونظيراتها الباردة، كالحساء المثلج والعصائر الباردة، قد تؤدي دورا في التأثير على عملية الهضم والحالة النفسية.

ووجد الباحثون أن درجة حرارة الأطعمة والمشروبات تؤثر مباشرة على كل من عملية الهضم والحالة النفسية.

وحلل الباحثون عادات الأكل لدى 400 بالغ من أصول آسيوية وقوقازية في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، بالاعتماد على بيانات استطلاع 'الشيخوخة الصحية'، ووجدوا ما يلي

المشاركون الآسيويون الذين تناولوا مشروبات باردة بكثرة في الصيف أبلغوا عن زيادة القلق والأرق واضطرابات في الأمعاء، وفقا لـ "science mail".

المشاركون الذين تناولوا مشروبات ساخنة في الشتاء شعروا بتحسن الهضم، واستقرار النوم، وانخفاض معدلات الاكتئاب.

الصينيون الذين تناولوا كميات قليلة من الأطعمة والمشروبات الباردة عانوا أقل من الأعراض السلبية، بينما المشاركون من الهند شهدوا تأثيرا سلبيا أكبر.

كانت التأثيرات أكثر وضوحا لدى من لديهم مشاكل في الدورة الدموية.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تتماشى مع ممارسات الطب الصيني القديم والأيورفيدا الهندي، مؤكدين أن درجة حرارة الطعام يمكن أن تؤثر على الصحة البدنية والنفسية. ويخطط الفريق لمواصلة دراسة آثار الأطعمة الباردة على مختلف الفئات العمرية.

