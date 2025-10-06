أطعمة تدمر الذاكرة لدى كبار السن.. ابتعدوا عنها

كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة فرجينيا أن بعض أنواع الأطعمة قد تكون ضارة للدماغ وتسبب ضعف الذاكرة لدى كبار السن.

وأوضحت الدراسة أن تناول فئات معينة من الأطعمة والمشروبات فائقة المعالجة، مثل اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية المحلاة، قد يرتبط بـ تدهور أو ضعف الوظائف الإدراكية لدى كبار السن.

وخلال سبع سنوات، تابع القائمون على الدراسة الحالة الصحية لـ أكثر من 5000 أمريكي من كبار السن تزيد أعمارهم عن 55 عاما مع مراقبة دقيقة لـ نظامهم الغذائي ووظائف الدماغ وقدرات الذاكرة لديهم، وفقا لـ "لينتا رو".

وأظهرت الدراسة أن الاستهلاك اليومي لحصة واحدة على الأقل من اللحوم المصنعة يزيد من خطر الإصابة بمشاكل الذاكرة بنسبة 17%، في حين يرفع تناول حصة واحدة يوميًا من المشروبات الغازية المحلاة خطر ضعف الذاكرة بنسبة 6%."

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يتناولون بانتظام هذه الأطعمة والمشروبات تتدهور لديهم القدرات الإدراكية بشكل أسرع من غيرهم.

وأكد الباحثون أن اللحوم المصنعة والمشروبات الغازية تعدان عامل خطر رئيسيا للإصابة بمشكلات الذاكرة، فيما لم تظهر باقي الأطعمة فائقة المعالجة تأثيرا واضحا على الدماغ.

وأوصى العلماء بتقليل استهلاك اللحوم المصنعة، وتناول الأطعمة الصحية المطهوة في المنزل بدل الوجبات السريعة، واستبدال المشروبات الغازية بالماء أو العصائر الطبيعية. وأكدوا أن التغييرات البسيطة في النظام الغذائي يمكن أن تقلل من خطر التدهور المعرفي المبكر وتطور الخرف.

