"حبيبتي دودي".. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

كتب : مصراوي

01:36 م 01/01/2026

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

احتفل الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، ونشر صورة تجمعهما.

وعلق رامي رضوان: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي دودي، أتمنى أن يحمل لكي هذا العام المزيد من النجاح والتوفيق والفرح".

وتحتفل الفنانة دنيا سمير غانم اليوم، بعيد ميلادها الـ ٤١، إذ ولدت في ١ يناير 1985.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم فيلم "روكي الغلابة"، بطولة: محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، ومن إخراج أحمد الجندي.

دنيا سمير غانم عيد ميلاد دنيا رامي رضوان

