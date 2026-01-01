"حبيبتي دودي".. رامي رضوان يحتفل بعيد ميلاد زوجته دنيا سمير غانم

احتفل الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، ونشر صورة تجمعهما.

وعلق رامي رضوان: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي دودي، أتمنى أن يحمل لكي هذا العام المزيد من النجاح والتوفيق والفرح".

وتحتفل الفنانة دنيا سمير غانم اليوم، بعيد ميلادها الـ ٤١، إذ ولدت في ١ يناير 1985.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم فيلم "روكي الغلابة"، بطولة: محمد ممدوح، محمد ثروت، سلوى عثمان، محمد رضوان، ومن إخراج أحمد الجندي.