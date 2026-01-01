الشاشات تهدد النظر بصمت.. علامات جفاف العين وطرق الوقاية

حذرت الدكتورة تاتيانا بافلوفا، الأستاذة المشاركة في قسم طب العيون بجامعة بيروغوف، من أن التعرض المطوّل لشاشات الأجهزة الإلكترونية قد يتسبب في مشكلات بصرية مؤقتة، أبرزها جفاف العين وضعف الرؤية المؤقت، نتيجة الإجهاد المستمر للعين، وفقًا لما ذكره موقع نوفوستي.

وأوضحت الطبيبة أن التحديق لفترات طويلة في مسافات قريبة، كما يحدث عند استخدام الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، يؤدي إلى إجهاد عدة مجموعات من عضلات العين. ومع مرور الوقت، قد ينعكس هذا الإجهاد في صورة تعب بصري، جفاف، وتشوش مؤقت في الرؤية.

وبيّنت أن العضلات المكيفة داخل العين تعمل باستمرار على تغيير شكل العدسة للتركيز على الأجسام القريبة، في حين تساهم عضلات محيط العين في تثبيت النظر على نقطة محددة. وعند الاستمرار في العمل عن قرب دون فترات راحة كافية، تظل هذه العضلات في حالة توتر دائم، ما يزيد تدريجيًا من إجهاد العين.

تمارين العين لتخفيف الإجهاد

أشارت بافلوفا إلى أن المواظبة على تمارين العين تلعب دورًا مهمًا في:

تقليل إجهاد عضلات العين.

تحسين تدفق الدم إلى الأنسجة البصرية.

تعزيز القدرة على التركيز، والحد من خطر تشنج عضلات التكيف، لا سيما لدى الأطفال.

ونصحت بممارسة هذه التمارين من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، خصوصًا بعد كل 20 إلى 30 دقيقة من القراءة أو استخدام الشاشات، ومن أبرزها:

استراحة النظر بعيدًا: بعد كل 20 دقيقة من استخدام الهاتف أو الكمبيوتر، يُنصح بالنظر إلى جسم يبعد نحو 6 أمتار لمدة 20 ثانية.

تمرين العلامة على الزجاج: النظر عبر النافذة إلى مسافة بعيدة لمدة 20 ثانية، ثم التركيز على علامة قريبة على الزجاج من مسافة 30 إلى 40 سم، مع تكرار التمرين خمس مرات.

تمرين تحريك العينين: تحريك النظر ببطء إلى الأعلى والأسفل، ثم يمينًا ويسارًا، وأخيرًا رسم دوائر بالعينين في الاتجاهين.

تمرين الرمش: الرمش السريع لمدة 30 ثانية، ثم إغلاق العينين لفترة قصيرة للاسترخاء، مع العلم أن المعدل الطبيعي للرمش هو مرة كل 10 إلى 12 ثانية.

وأكدت الطبيبة أن الالتزام بهذه الخطوات البسيطة يساهم في حماية صحة العين ويقلل من الآثار السلبية الناتجة عن الاستخدام المطوّل للأجهزة الإلكترونية.

