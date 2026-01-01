شوربة تخفض ضغط الدم عند تناولها بانتظام.. إليك طريقة تحضيرها

يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك، يوجد نوع حساء يسهم في خفض المستويات المرتفعة للضغط.

ويعد حساء الطماطم غنيا بالبوتاسيوم والليكوبين وفيتامين سي، وكلها عناصر تساعد على تنظيم ضغط الدم، مع ذلك، يفضل اختيار النوع قليل الصوديوم أو الخالي من الملح، لأن حساء الطماطم المعلب يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يرفع ضغط الدم.

فوائد حساء الطماطم

البوتاسيوم

الطماطم مصدر غني بالبوتاسيوم الذي يعادل تأثيرات الصوديوم، ما يسهم في ارتخاء جدران الأوعية الدموية وتعزيز إفراز الصوديوم في البول وبالتالي خفض ضغط الدم.

الليكوبين

مضاد قوي للأكسدة يحمي الأوعية الدموية من التلف الناتج عن الجذور الحرة كما يحافظ على مرونة الأوعية الدموية ويساعد على إنتاج أكسيد النيتريك، الذي يمنع عمل الإنزيمات المحولة للأنجيوتنسين الضارة.

فيتامين ج

الطماطم مصدر غني بفيتامين سي، وهو مضاد للأكسدة يمنع أكسيد النيتريك من التحلل بفعل الجذور الحرة، ويساعد الكلى على إخراج المزيد من الصوديوم، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

طريقة تحضير حساء الطماطم الصحي للقلب في المنزل

المكونات

3-4 حبات طماطم ناضجة

بصلة متوسطة الحجم

3 فصوص من الثوم

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز

ملعقة صغيرة من الملح

رشة فلفل أسود

طريقة التحضير

قومي بتسخين زيت الزيتون في قدر كبير وقلبي البصل المفروم حتى يذبل، ثم أضيفي الثوم واطهي المكونات معا لمدة دقيقة.

وبعد ذلك، ضيفي الطماطم والماء والملح والفلفل الأسود، ثم اتركي المزيج حتى يغلي، ثم خففي النار واتركيه على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح الطماطم طرية.

وارفعي المزيج عن النار واخلطيه حتى يصبح ناعما وبعد ذلك اتركيه تركه يبرد ثم ضيفي المزيد من الفلفل.