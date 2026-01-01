نورهان منصور توثق أجمل إطلالتها في ختام عام 2025.. صور

تعرض الفنان ناصيف زيتون، للسقوط على خشبة المسرح، في حفله الذي أقيم أمس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج et بالعربي على موقع إنستجرام، مقطع فيديو يظهر فيه ناصيف أثناء سقوطه، ليعلق بعدها ممازحا جمهوره: "من أول الحفلة كنت خايف أقع".

وقدم ناصيف زيتون خلال الحفل الذي أقيم بمناسبة رأس السنة، عددا من الأغاني الشهيرة منها: "بكيتني يا ليل"، "حلوة"، "إنتي وبس" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال الفنان ناصيف زيتون أغنية "كزدورة"، والتي قدمها بمشاركة المطرب أبو ورد، ضمن ألبومه الغنائي الجديد "مني أنا".