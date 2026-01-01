مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

تقرير إسباني يكشف التفاصيل المالية لانتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

كتب : هند عواد

03:43 م 01/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (7)
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (2)
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (3)
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (4)
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (6)_13
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 13 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)_12

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تفاصيل اتفاق برشلونة والنادي الأهلي، للتعاقد مع مهاجم الأخير الشاب حمزة عبد الكريم.

وذكرت الصحيفة أن صاحب الـ18 عاما سينضم إلى فريق جوليانو بيليتي الرديف، مع إمكانية انضمامه إلى الفريق الأول في برشلونة.

وأشارت إلى ان الموهبة المصرية ستنضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة المجانية حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل حوالي 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى امتيازات أخرى، فضلاً عن بند ينص على حصول الأهلي على 15% من أي عملية بيع مستقبلية.

وأضافت: "حمزة عبد الكريم ضغط بقوة لإتمام الصفقة، مدركًا الفرصة التي يمثلها ارتداء قميص برشلونة، وسيصبح أول لاعب كرة قدم مصري في تاريخ النادي الكتالوني".

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. طارق مصطفى يصدم الزمالك.. وثروة صلاح في 2025

الزمالك بشكل جديد في مواجهة الاتحاد السكندري.. الموعد والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم برشلونة الأهلي انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026