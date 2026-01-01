تقرير إسباني يكشف التفاصيل المالية لانتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، تفاصيل اتفاق برشلونة والنادي الأهلي، للتعاقد مع مهاجم الأخير الشاب حمزة عبد الكريم.

وذكرت الصحيفة أن صاحب الـ18 عاما سينضم إلى فريق جوليانو بيليتي الرديف، مع إمكانية انضمامه إلى الفريق الأول في برشلونة.

وأشارت إلى ان الموهبة المصرية ستنضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة المجانية حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء مقابل حوالي 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى امتيازات أخرى، فضلاً عن بند ينص على حصول الأهلي على 15% من أي عملية بيع مستقبلية.

وأضافت: "حمزة عبد الكريم ضغط بقوة لإتمام الصفقة، مدركًا الفرصة التي يمثلها ارتداء قميص برشلونة، وسيصبح أول لاعب كرة قدم مصري في تاريخ النادي الكتالوني".

