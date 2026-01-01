إعلان

"يا حبيبتي يا مصر".. قصة الأغنية التي ختمت بها أنغام حفل رأس السنة

كتب : مصطفى حمزة

01:58 م 01/01/2026

المطربة انغام

اختتمت المطربة أنغام، حفلها المقام بمناسبة رأس السنة بالرياض، بتقديم واحدة من أشهر الأغاني الوطنية للمطربة الراحلة شادية، وهي "يا حبيبتي يا مصر" .

وتحدثت أنغام، في حفلها الذي أقيم في الرياض، عن الأغنية، قائلة: "كلها شجن وحب".

وكشفت الفنانة الراحلة شادية، في حديث لها كواليس تقديمها أغنية "يا حبيبتي يا مصر" عام 1970، للمرة الأولى على المسرح.

وأكدت شادية، أنها خلال الاستعداد لتقديم أول حفل لها بعد غياب 4 سنوات، كانت تستعد مع الشاعر محمد حمزة، والملحن بليغ حمدي، لتقديم أغنية بعنوان "عالي"، وخلال الجلسة تحدثوا عن مصر، وحب مصر، موضحة أن وقتها، كانت البلاد تحمل اسم الجمهورية العربية المتحدة.

وقالت المطربة الراحلة، ان الشاعر محمد حمزة، كتب كلمات "يا حبيبتي يا مصر"، ووضع بليغ حمدي، لحنها في نفس الجلسة، وفي اليوم التالي، بدأت بروفات تقديمها في الإذاعة، قبل أن تقوم بغنائها في أول حفل لها.

أنغام حفل رأس السنة الرياض شادية

