الكاكا خطر على 3 فئات.. احذر تناولها إن كنت من بينهم

رغم أن فاكهة الكاكا تُعرف بفوائدها الصحية العديدة وغناها بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، إلا أن خبراء التغذية يحذرون من أنها قد تُشكل خطرًا حقيقيًا على بعض الفئات إذا تم تناولها بكثرة أو في توقيت غير مناسب، وفقًا لـ healthline.

مرضى السكري

تحتوي الكاكا على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز بالدم، خاصة لدى من يعانون من ضعف في السيطرة على السكر.

مرضى الجهاز الهضمي

قد تتسبب في انسداد بالأمعاء أو مشكلات في الهضم إذا تم تناولها غير ناضجة تمامًا، لاحتوائها على مادة “التانين” القابضة التي تُصعّب عملية الامتصاص.

من يعانون من انخفاض ضغط الدم

تحتوي الكاكا على مركبات قد تُسبب هبوطًا إضافيًا في ضغط الدم، خصوصًا عند تناولها على معدة فارغة أو بكميات كبيرة.

ويؤكد الأطباء أن تناول الكاكا باعتدال لا يسبب ضررًا، بل يمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب والمناعة إذا تم تناولها بعد الوجبات وبكميات صغيرة.