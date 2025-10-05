كيف يؤثر تناول المشروبات الغازية والهوت دوج على صحتك؟

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ميشيغان أن تناول المشروبات الغازية قد يؤدي إلى خسارة 12 دقيقة، والهوت دوج 36 دقيقة.

وعلى النقيض الآخر تناول المكسرات والبذور قد يضيف 25 دقيقة إلى حياتك.

وشارك في الدراسة أكثر من 5,800 نوع من الأطعمة في النظام الغذائي الأمريكي، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضحت النتائج إلى أن استبدال 10٪ من استهلاك اللحوم بالخضروات يمكن أن يضيف نحو 48 دقيقة من الحياة الصحية يومياً لكل شخص.

كما أن تناول الحبوب كاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات، وبعض المأكولات البحرية المستدامة بدلا من اللحوم الحمراء والمعالجة يوفر فوائد صحية ملموسة.

وحلل الباحثون كل نوع من الأطعمة من حيث المكونات، ثم قيّموا تأثيرها على الصحة باستخدام بيانات Global Burden of Disease، كما درسوا الأثر البيئي للأطعمة عبر IMPACT World+، بدءاً من الإنتاج والتحضير وصولًا إلى الاستهلاك والهدر.

ويشجع الباحثون على إدخال أطعمة مغذية وصديقة للبيئة إلى النظام الغذائي، مثل الفواكه والخضروات الطازجة، المكسرات، والمأكولات البحرية المستدامة، مع تقليل استهلاك اللحوم المصنعة، اللحم البقري، الروبيان، والخضروات المزروعة في البيوت البلاستيكية.

