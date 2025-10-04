إعلان

مفاجأة.. الإفراط في السكر يرفع الكوليسترول ويهدد القلب

كتب - أحمد الضبع :

08:00 ص 04/10/2025

الكوليسترول

حذّرت دراسات حديثة من أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المضافة تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

وبحسب موقع Free Will Health، تتحول السكريات مثل السكروز وشراب الذرة عالي الفركتوز في الجسم إلى فركتوز وغلوكوز، ما يحفّز الكبد على إنتاج المزيد من الكوليسترول ويعيق تحلله والتخلص منه.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الفركتوز بكميات كبيرة يزيد من مستويات البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة جدًا، ما يؤدي إلى ترسّب الدهون في الشرايين. كما بينت الدراسات أن البالغين الذين يستهلكون سكريات مضافة بكثرة لديهم كوليسترول إجمالي أعلى مقارنة بمن يستهلكون سكريات أقل.

وينصح خبراء التغذية بتقليل تناول السكر المضاف إلى أقل من 10% من السعرات الحرارية اليومية كخطوة أساسية للحفاظ على صحة القلب والكوليسترول.

الكوليسترول مراض القلب لسكر

