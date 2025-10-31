5 مشكلات صحية يسببها الإفراط في تناول اللوز

يشتهر اللوز بفوائده الصحية، بفضل احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الأساسية، إلا أن الإفراط في تناوله يسبب بعض المشكلات الصحية، وفقا لموقع "Very Well Health".

اضطرابات هضمية

محتواه العالي من الألياف يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ والإسهال والغازات، خاصة لدى من لم يعتادوا على تناول كميات كبيرة من الألياف.

زيادة الوزن وانخفاض حساسية الأنسولين

رغم قيمته الغذائية، اللوز غني بالسعرات والدهون الصحية، حيث تحتوي 23 حبة منه على 166 سعرة حرارية و14 جراما من الدهون، لذا الإفراط في تناوله يسهم في زيادة الوزن ويؤثر على استقلاب الجلوكوز لدى الأشخاص المصابين بالسمنة أو مقدمات السكري.

انخفاض امتصاص العناصر الغذائية

يحتوي أيضا على مضادات تغذية، وهي مركبات طبيعية موجودة في المكسرات وغيرها من الأطعمة النباتية، والتي يمكن أن تُعيق امتصاص الحديد والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم.

حصوات الكلى

يحتوي اللوز على الأوكسالات التي تزيد خطر تكون حصوات الكلى، خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي مع الحصوات.

الحساسية

الأشخاص المصابون بحساسية المكسرات يواجهون ردود فعل جلدية، فموية، أو معوية بعد تناول اللوز، وغالبا تظهر الأعراض بسرعة، إلا أن بعض الحالات قد تتأخر لعدة ساعات.

نصائح لتجنب المخاطر:

شرب الماء بكثرة لموازنة نسبة الألياف.

تناول اللوز باعتدال، حوالي 23 حبة يوميا.

مضغ اللوز ببطء لتجنب الاختناق، خاصة للأطفال دون سن الرابعة.

