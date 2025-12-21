قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، السبت، إن وفدا من قادتها بقيادة خليل الحية التقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في مدينة إسطنبول.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء تناول مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل استكمال الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد وفد حماس، التزام الحركة باستمرار وقف إطلاق النار، مستعرضا في الوقت نفسه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخروقات المتكررة التي يرتكبها جيش الاحتلال، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني منذ بدء سريان الاتفاق، مشدداً على ضرورة وقف هذه الخروقات المتواصلة.

واستعرض وفد حماس الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا الأولوية القصوى لإدخال الخيام والكرفانات والمعدات الثقيلة بشكل عاجل لإنقاذ الفلسطينيين من الموت بردا وغرقا في ظل تدمير البنية التحتية ومنازل المواطنين، والعمل على تكثيف الجهود مع الجهات الدولية والإقليمية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية لكافة مناطق القطاع.

وبحث الجانبان الدور التركي والجهود المبذولة لتهيئة الظروف اللازمة للانتقال للمرحلة الثانية لمعالجة القضايا العالقة، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف الفلسطيني والحفاظ على الثوابت الوطنية، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأعرب قادة حماس عن تقديرهم للجهود التي تبذلها أنقرة في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني.