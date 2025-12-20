كشف السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب عن آخر رسالة للفنانة سمية الألفي قبل وفاتها اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

نشر محمد صلاح العزب تسجيل صوتي للفنانة سمية الألفي عبر حسابه على فيسبوك وجهت فيه رسالة لـ ابنها أحمد الفيشاوي: "حبيبي أحمد، ربنا يخليك ليا، ويسعدك زي ما بتسعدني، ويريح قلبك زي ما بتريح قلبي، ربنا يكرمك ويزيدك وينجحك كمان وكمان، الفيلم ده هيكسر الدنيا يا واد، وابقى قول ماما قالت، وان شاء الله يكون نقطة تحول كبيرة وانت مختلف تماما يا أحمد في الفيلم ده، وعايش شخصية بقالي كتير ماشوفتش زيها عارف من امتى من أيام فيلم 45 يوم".

وتابعت: "ده من حظ محمد صلاح العزب أمه دعياله زي ما أنا بدعي لك، بحبك يا حبيبي، أنا شكلي كبرت بس مش مشكلة لأني بحب سنين عمري والمهم إنك جميل، وشكلك هتعمل كارثة بالفيلم وعندي إحساس غريب ان الفيلم ده هيعمل ضجة، وشكرا على استقبالك وحنانك".

يذكر أن الفنانة سمية الألفي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 72 عاما، وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود.

كواليس فيلم "سفاح التجمع"

فيلم "سفاح التجمع" بطلوة أحمد الفيشاوي، تدور أحداثه حول أحداث حقيقية عن سفاح التجمع وقتله العديد من الفتيات حتى محاكمته، ويشارك ببطولة الفيلم كل من فاتن سعيد، دنيا سامي، سينثيا خليفة، صابرين، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

جنازة سمية الألفي وموعد العزاء

شيع جثمان الفنانة سمية الألفي ظهيرة اليوم السبت من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، ومن المقرر أن يقام العزاء يوم الاثنين 22 ديسمبر بمسجد عمر مكرم.

سمية الألفي هي واحدة من أبرز نجمات الفن قدمت عشرات الأعمال الفنية: السينمائية والتليفزيونية الناجحة، من أشهر أعمالها: علي بيه مظهر، بوابة الحلواني، حد السيف، العطار والسبع بنات، الراية البيضا، قشتمر، كناريا وشركاه، ليالي الحلمية، عيب يا لولو يا لولو عيب.

