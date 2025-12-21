كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها الدولة لزيادة الرقعة العمرانية من 7% إلى 14%، مؤكداً أن تشييد المدن الجديدة لم يعد رفاهية بل ضرورة حتمية لتحقيق رؤية "مصر الجديدة".

وقال "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التوسع في المشروعات القومية الكبرى وقطاع الإنشاءات لعب دورًا محوريًا في تقليص معدلات البطالة لتصل إلى 6.2%، بفضل توفير ملايين الفرص التشغيلية للشباب.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الغاية الأساسية تتجاوز مجرد بناء الجدران، لتصل إلى تحقيق تنمية بشرية متكاملة داخل مجتمعات منظمة تكفل للمواطن المصري "حياة كريمة" بمعايير عصرية.

وأوضح أن الدولة تتحرك برؤية استباقية لمجابهة النمو السكاني المتزايد، مشيرًا إلى أن مدنًا مثل "العلمين الجديدة" صُممت لتكون مراكز ثقل سكاني تستوعب الملايين، وتخفف الضغط الخانق عن المدن التقليدية.

وأشار إلى أن التخطيط العمراني الحديث يضمن وصول كافة الخدمات والمرافق المتطورة لكل المواطنين، مما يسهم في إعادة توزيع الخريطة السكانية بشكل متوازن وشامل في جميع أنحاء الجمهورية، بما يرفع من جودة الحياة اليومية.