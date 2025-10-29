3 تمارين بسيطة لتخفيف آلام الظهر.. احرص عليها

آلام الظهر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا، وقد تنتج عن الجلوس لفترات طويلة، أو ضعف العضلات، أو التوتر العضلي.

وفقا لموقع Healthline، فإن ممارسة تمارين الإطالة والتقوية للظهر والبطن تساعد على تقليل الألم وتحسين الوضعية وتقوية العضلات الداعمة للعمود الفقري.

تمارين لتخفيف آلام الظهر

1- تمرين القط-الجمل

يعمل هذا التمرين على تحريك العمود الفقري بلطف، وزيادة مرونته.

-ضع يديك وركبتيك على الأرض.

-اثن ظهرك للأعلى "وضعية القط" ثم للأسفل "وضعية الجمل" ببطء.

-كرر 10-15 مرة، مع التنفس العميق.

2- تمرين الطفل

يساعد على إطالة عضلات أسفل الظهر وتقليل التوتر.

- اجلس على ركبتيك، وانحني إلى الأمام حتى تلمس جبهتك الأرض.

-مد يديك أمامك أو بجانب الجسم حسب راحتك.

-حافظ على الوضعية لمدة 20-30 ثانية وكرر مرتين إلى ثلاث مرات.



3- تمارين شد الركبة إلى الصدر

يقوي هذا التمرين عضلات أسفل الظهر ويخفف الشد العضلي.

-استلق على ظهرك، اثن ركبتك واسحبها برفق نحو صدرك.

-حافظ على الوضعية 20 ثانية، ثم بدل الركبة الأخرى.

-كرر 3 مرات لكل ساق.

