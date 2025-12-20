عمرو أديب يعلق على الإفراج عن وثائق جيفري إبستين: قد يشعل أزمة كبيرة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الإفراج عن 500 وثيقة جديدة متعلقة بقضية جيفري إبستين قد يشعل أزمة كبيرة في الأسابيع المقبلة.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن إبستين، المولود عام 1953 وبدأ مدرسًا في مدرسة فقيرة، تحول إلى ملياردير يدير شبكة خدمات خاصة للأثرياء، مضيفًا أنه كان يقدم قاصرات ومخدرات لزبائنه من أصحاب المليارات.

أوضح أديب أن إبستين كان يصور زبائنه البارزين سرًا، مشيرًا إلى ظهور أسماء مثل الرئيس السابق بيل كلينتون وبيل جيتس والأمير أندرو الذي تنازل عن لقبه بعد فضيحة.

وتابع الإعلامي عمرو أديب أن إبستين اعتقل عام 2019 ثم توفي في زنزانته منتحراً بعد توقف الكاميرات، مؤكدًا أن الكونجرس أصر على نشر الوثائق للكشف عن المزيد.

أكد أديب، أن جزءًا كبيرًا من الوثائق المفرج عنها أسود تماماً بحجة حماية الأمن القومي أو الضحايا، مشددًا على أن هناك تكهنات باستخدامها ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب إذا ضايق جهات معينة.

أشار أديب إلى أن عالم النخبة يستخدم كل الوسائل للحفاظ على النفوذ، محذراً من أن القضية قد تكشف قصصًا مظلمة خلف الكثير من الشخصيات العظيمة.