وزير العمل يعلن توفير فرصة عمل وإعانة مالية لأم عرضت أطفالها للبيع

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن تدخل الوزارة في الحالات الإنسانية الطارئة مثل حالة السيدة أميرة عبد المحسن ليس أمرًا جديدًا، بل هو واجب وطني تتحمله الحكومة تجاه مواطنيها.

وأوضح جبران في مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الوزارة تتعامل مع مثل هذه المواقف بسرعة، في إطار مسؤوليتها المجتمعية لضمان عدم ترك أي مواطن يواجه ظروفًا قاسية دون دعم.

وأعلن الوزير عن استجابة فورية لحالة السيدة أميرة، التي ظهرت مؤخرًا في فيديو متداول وهي تعرض أطفالها الأربعة للبيع بسبب ضيق الحال.

وقال إنه تواصل معها شخصيًا، ووعدها بتوفير فرصة عمل محترمة ومستدامة تتناسب مع مؤهلاتها، مما يضمن لها دخلاً جيدًا وحياة كريمة مستقرة.

وأضاف جبران أنه طلب من السيدة إرسال أوراقها الثبوتية وشهاداتها لتسهيل الإجراءات. وتابع موضحًا أن الوزارة ستقدم لها أيضًا إعانة عاجلة لمساعدتها في تلبية احتياجاتها الفورية، ولضمان عدم اضطرارها لأي خطوات يائسة أخرى.

وأكد الوزير، أن السيدة أميرة ستظل تحت رعاية الدولة حتى تستعيد قدرتها على إعالة أسرتها على المدى الطويل.