البث العبرية: إسرائيل طلبت من أمريكا عدم رفع العقوبات كليًّا عن سوريا

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن إسرائيل حاولت إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم رفع كافة العقوبات المفروضة على سوريا؛ لاستخدامها كورقة تفاوض مستقبلية، غير أن مساعيها قُوبلت بالرفض، مع وعود أمريكية بتعويض تل أبيب.

وذكر مسؤولان إسرائيليان، أن مسؤولين بحكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حاولوا التأثير على مسؤولين بالإدارة الأمريكية لإقناعهم بعدم رفع جميع العقوبات على سوريا، من أجل استخدام رفع ما سيتبقى منها كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.

وأكد المسؤولان، أن الإدارة الأمريكية رفضت الطلب الإسرائيلي، لكنها وعدت بتعويض تل أبيب، دون توضيح ماهية ذلك التعويض.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، الذي يتضمن ملحقا لرفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر" منذ عام 2019.

ويشير مشرّعون، إلى أن قرار رفع العقوبات يأتي في إطار مساعي واشنطن لدعم تعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب.

وتضطلع الولايات المتحدة بدور الوساطة بين إسرائيل وسوريا، من أجل خفض التوتر والتوصل إلى اتفاق ينهي الأعمال العدائية من جانب إسرائيل التي لا تزال تنفذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية.