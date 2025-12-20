الأصم والفرد والأصب.. أستاذ فقه يكشف عن أسباب تعددية تسمية شهر رجب

كشف الشيخ رمضان عبدالرازق أستاذ الفقه المقارن بمجمع البحوث الإسلامية وعضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف عن سبب تعددية أسماء شهر رجب مثل رجب الأصم ورجب الفرد ورجب الأصب.

وقال عبدالرازق في فيديو بث مباشر عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، إن شهر رجب سمي برجب الأصم لأنه كان في الجاهلية شهرًا مقدسًا تتوقف فيه الحرب وتُنزع فيه أسلحة القتال، فلا يُسمع فيه قعقعة السلاح أو صوت استغاثة، مما يجعله شهرًا هادئًا وصامتًا.

وتابع: شهرٌ حرامٌ لأنه من الأشهر الحرام الذي يستعظم فيها ربنا الآثام وإن كانت حراما في سائر السنة إلا أنها في هذه الأيام تكون أشد.

وأشار عبدالرازق، إلى أنه سمي بـ "رجب الفرد" لأنه يأتي منفردًا خارج الشهور التي هي سرد: ذوالقعدة، ذوالحجة، المحرم)،

ولفت إلى أنه سمي أيضا بـ "رجب الأصبّ " لأن الله يصب فيه الرحمات والبركات والسكينة على عباده صبا) ، وهو تقدمة لرمضان وتهيئة لشعبان، ينبغي علينا أن نستعد لهذا الشهر العظيم، وأن ننتقل من دائرة غضب الله إلى رضاه، ومن معصيته سبحانه وتعالى ومجاهرته بالذنوب ليل نهار ؛ إلى أن نسارع إلى مغفرة من ربنا سبحانه وتعالى.

اقرأ أيضًا:

أطول ليل وأقصر نهار.. موعد الانقلاب الشتوي وبداية الشتاء رسميًا

"إعلام الوزراء" يكشف حقيقة فيديو لطائرة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للركاب