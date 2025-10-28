الكلاب تؤخر الشيخوخة لدى النساء.. إليك السر

في عالم يعج بالأبحاث الطبية المعقدة والتقنيات الحديثة، تبرز دراسة حديثة تعيدنا إلى بساطة العلاقة بين الإنسان والحيوان، حيث كشفت نتائج هذه الدراسة أن قضاء ساعة أسبوعيا في التفاعل مع الكلاب يمكن أن يؤخر الشيخوخة البيولوجية لدى النساء، خاصة من خلال تأثيرها على طول التيلوميرات، وهي مؤشرات حيوية تعبر عن تقدم الجسم في العمر.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، شملت الدراسة 28 امرأة من المحاربات القدامى المصابات باضطراب ما بعد الصدمة، أظهرت أن التفاعل المباشر مع الكلاب يسهم في زيادة طول التيلوميرات، وهو ما يعكس تباطؤا في الشيخوخة البيولوجية مقارنة بمن شاهدن فقط فيديوهات تدريب الكلاب.



أثر غير مباشر للحيوانات الأليفة

لم تقتصر فوائد الكلاب على التغيرات البيولوجية فقط، بل سجلت الدراسة تحسنا ملحوظا في الحالة النفسية للنساء اللائي شاركن في التفاعل مع الكلاب، وهذا التأثير النفسي يعود إلى خفض مستويات التوتر، الذي يعد من عوامل تسريع الشيخوخة البيولوجية، مما يجعل الكلاب شريكا طبيعيا وفعالا في تعزيز الصحة النفسية.



التعامل مع الحيوانات يقلل التوتر

ويرى الباحثون في هذه النتائج دعوة مفتوحة لاستغلال العلاقة العاطفية بين الإنسان والحيوان كوسيلة طبيعية ودون تكلفة للتخفيف من أعباء الشيخوخة والتوتر.

وتأتي هذه الدراسة لتؤكد أن العلاقة مع الكلاب لا توفر فقط متعة ورفقة، بل تحمل في طياتها فوائد صحية عميقة تعزز من جودة الحياة.



مستقبل العلاجات الطبيعية

تشير الدراسة إلى أن التواصل مع الحيوانات قد يشكل جزءا من العلاجات الطبيعية المستقبلية التي تعتمد على تقنيات بسيطة وغير مكلفة لتحسين الصحة النفسية والجسدية، خاصة لدى النساء والفئات الأكثر عرضة للتوتر والأمراض المزمنة.

