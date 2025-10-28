5 علامات تكشف انسداد شرايين القلب.. احذرها

انسداد الشرايين حالة يحدث فيها تراكم اللويحات داخل جدران الشرايين، ما يعيق تدفق الدم.

تتكون هذه اللويحات من الكوليسترول والكالسيوم ومواد أخرى، وتؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والفشل الكلوي، وفي بعض الحالات قد تكون مميتة.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إليك العلامات التحذيرية التي تشير إلى إصابتك بانسداد في الشرايين:

ألم الصدر

من أبرز أعراض انسداد الشرايين ألم الصدر أو الشعور بالضغط، و يصاحبه ضيق في التنفس أو غثيان أو إرهاق، ويختلف شدته من شخص لآخر.

التعب المستمر

الشعور بالتعب العام علامة تحذيرية على انسداد الشرايين، وذلك بسبب عدم حصول القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين.

ضيق التنفس

من الأعراض الشائعة، نتيجة عدم قدرة القلب على ضخ الدم بكفاءة، ما يقلل من وصول الأكسجين إلى الجسم.

خفقان القلب

عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان يدل على انسداد الشرايين، إذ يواجه القلب صعوبة في ضخ الدم نتيجة نقص الأكسجين.

الدوخة

الدوار أو الدوخة تشير إلى انسداد الشرايين، لأن الدماغ لا يحصل على ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين لأداء وظائفه بشكل طبيعي.

طرق الوقاية من انسداد الشرايين

اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام من أهم وسائل الوقاية من انسداد الشرايين، كما يجب مراقبة مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري ومعالجتها.

في بعض الحالات، يمكن استخدام الأدوية أو اللجوء للجراحة لعلاج الانسداد والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

