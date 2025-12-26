مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

1 0
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

عمرو زكي يعلق على استبدال محمد صلاح وعمر مرموش في مواجهة جنوب إفريقيا

كتب : نهي خورشيد

09:35 م 26/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    مباراة مصر وجنوب أفريقيا (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا (11)
  • عرض 13 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا (7)
  • عرض 13 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا (12)
  • عرض 13 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا (8)
  • عرض 13 صورة
    مصر وجنوب أفريقيا (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرار المدير الفني حسام حسن باستبدال عمر مرموش وخروج محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من مباراة جنوب أفريقيا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية: "الكل تفاجأ بخروج عمر مرموش، كان رائعاً في الشوط الأول، وكان من الممكن أن يخرج تريزيجيه وليس مرموش".

وتابع: "رد فعل محمد صلاح عند استبداله كان رائعاً، وفي الوقت نفسه كان قراراً جريئاً من حسام حسن، وهذا يعكس الروح الكبيرة داخل منتخب مصر".

وأتم تصريحاته قائلاً: "صلاح بالنسبة لي هو رجل المباراة، ويتقاسم الجائزة مع الشناوي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وجنوب أفريقيا كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح عمر مرموش حسام حسن عمرو زكى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا