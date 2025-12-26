عمرو زكي يعلق على استبدال محمد صلاح وعمر مرموش في مواجهة جنوب إفريقيا

بعد الفوز على جنوب إفريقيا.. عمرو زكي يوجه رسالة قوية إلى اتحاد الكرة بخصوص

علق عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرار المدير الفني حسام حسن باستبدال عمر مرموش وخروج محمد صلاح في الدقائق الأخيرة من مباراة جنوب أفريقيا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا.

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية: "الكل تفاجأ بخروج عمر مرموش، كان رائعاً في الشوط الأول، وكان من الممكن أن يخرج تريزيجيه وليس مرموش".

وتابع: "رد فعل محمد صلاح عند استبداله كان رائعاً، وفي الوقت نفسه كان قراراً جريئاً من حسام حسن، وهذا يعكس الروح الكبيرة داخل منتخب مصر".

وأتم تصريحاته قائلاً: "صلاح بالنسبة لي هو رجل المباراة، ويتقاسم الجائزة مع الشناوي".