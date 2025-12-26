خبير سياسي: إسرائيل تتذرع بـ"الجثث وسلاح حماس" لإفشال المرحلة الثانية

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار كان "جهداً مصرياً خالصاً يستحق المشادة"، محملاً إسرائيل مسؤولية تعطيل الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.

خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قال سلامة إن اجتماع ميامي يأتي في إطار الجهود المبذولة لحلحلة الوضع، موضحاً أن المرحلة الثانية تحوي قضايا جدلية متعددة مثل نزع سلاح حماس والانسحاب الإسرائيلي الكامل وشكل الحكم.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن التصلب الإسرائيلي يتذرع بعدم تسليم جميع الجثث، مشيرًا إلى الخروقات الإسرائيلية المتكررة للهدنة.

وأضاف: "مئات من الشهداء الفلسطينيين سقطوا.. وفي نفس الوقت تتذرع بأن هناك هجمات تحدث من حماس".

وأكد أنه "لا توجد إرادة حقيقية لدى إسرائيل للانتقال من مربع العدوان إلى مربع سياسي قد يفضي إلى دولة فلسطينية في وحدة جغرافية واحدة".

وشدد سلامة على أن التحركات الإسرائيلية تأتي بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، معقبًا: "لو أراد الطرف الأمريكي أن يأمر نتنياهو بأن يوقف هذه الخروقات وأن ينتقل فورًا إلى المرحلة الثانية لفعل".

