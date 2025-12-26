الاتحاد الإفريقي يدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال

وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي، رفضه اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال كدولة رسمية.

وقال الاتحاد الإفريقي،في بيان اليوم الجمعة، إنه يرفض أي اعتراف بإقليم أرض الصومال، مؤكدًا التزامه الراسخ بوحدة وسيادة الصومال.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل الجمعة، بالاعتراف الرسمي بأقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة وذات سيادة.

وقال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن هذا الاعتراف يعد إنجازًا دبلوماسيًا هامًا في منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان على منصة "إكس"، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس جمهورية أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، وقعا إعلانًا مشتركًا ومتبادلًا يُرسي هذا الاعتراف.

وأشاد نتنياهو بقيادة عبد الله، زاعمًا التزامه بالاستقرار والسلام الإقليميين، ودعاه لزيارة رسمية إلى إسرائيل.

من جانبه، شكر رئيس أرض الصومال، رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذا الإعلان.