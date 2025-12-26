محمود البزاوي يرقص فرحا بتأهل المنتخب المصري لدور الـ 16

بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تخطف الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا

احتفل الفنان محمود البزاوي بفوز المنتخب المصري على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لاشئ وتأهله لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

نشر البزاوي مقطع فيديو عبر حسابه على "X" ظهر خلاله وهو يرقص فرحا بتأهل المنتخب المصري وكتب: "فرحة صعود المنتخب دور الـ 16".

فرحة صعود المنتخب لدور ال ١٦ pic.twitter.com/BuNAxmlKL2 — محمود البزاوي (@albezzawy) December 26, 2025

آخر مشاركات محمود البزاوي الفنية

كانت آخر مشاركات محمود البزاوي بمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال ينتظر عرضها محمود البزاوي قريبا

يشارك محمود البزاوي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وفيلم "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر.

