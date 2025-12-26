إعلان

محمود البزاوي يرقص فرحا بتأهل المنتخب المصري لدور الـ 16

كتب : مروان الطيب

09:25 م 26/12/2025 تعديل في 09:37 م
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي (6)
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي (2)
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي (4)
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي (7)
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي
  • عرض 15 صورة
    الفنان محمود البزاوي
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي (3)
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي وأسماء أبو اليزيد في مسلسل فات الميعاد
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي مسلسل مملكة الحرير
  • عرض 15 صورة
    أسماء أبو اليزيد ومحمود البزاوي وفدوى العابد، في مسلسل فات المعاد
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي واحمد مجدي في مسلسل فات الميعاد
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي (2)
  • عرض 15 صورة
    محمود البزاوي وأسماء أبو اليزيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل الفنان محمود البزاوي بفوز المنتخب المصري على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لاشئ وتأهله لدور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

نشر البزاوي مقطع فيديو عبر حسابه على "X" ظهر خلاله وهو يرقص فرحا بتأهل المنتخب المصري وكتب: "فرحة صعود المنتخب دور الـ 16".

آخر مشاركات محمود البزاوي الفنية

كانت آخر مشاركات محمود البزاوي بمسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

أعمال ينتظر عرضها محمود البزاوي قريبا

يشارك محمود البزاوي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الست لما" بطولة النجمة يسرا، وفيلم "شمشون ودليلة" بطولة الفنان أحمد العوضي والفنانة مي عمر.

556

اقرأ أيضا:

رمضان 2026.. الصور الأولى من مسلسل "تحت الحصار" بطولة منة شلبي

شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده

محمود البزاوي تأهل المنتخب المصري كأس الأمم الافريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا